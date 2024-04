Formula 1 | Ferrari, Vigna accoglie HP come nuovo title sponsor

Formula 1 Ferrari HP – Scuderia Ferrari HP. A partire dal prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, il team del Cavallino assocerà il proprio nome a quello della multinazionale statunitense che si occupa di informatica.

Una partnership confermata questo pomeriggio, ma già chiacchierata nei giorni scorsi, che regalerà al Cavallino un title sponsor che mancava dal 2021, ovvero da quanto il nome “Ferrari” veniva associato – con non poche polemiche – a Mission Winnow. Benedetto Vigna, nel comunicato stampa ufficiale diramato dalla Scuderia, non ha nascosto la proproia soddisfazione per la notizia, precisando come la Rossa potrà contare su un partner forte e in grado dei offrire un supporto non indifferente sul piano tecnologico.

Benedetto Vigna, CEO di Ferrari

“Il nostro fondatore ci ha lasciato in eredità una volontà di progresso continuo e proprio da questa nasce la nostra spinta innovatrice, su strada e su pista, nonché il nostro impegno per la sostenibilità, dalla carbon neutrality all’educazione delle giovani generazioni. In HP abbiamo ritrovato gli stessi valori, che ne fanno un partner ideale. Non vediamo l’ora di iniziare la nostra collaborazione per affrontare insieme nuove opportunità e nuove sfide.”

Enrique Lores, CEO di HP Inc.

“Con la tecnologia, le performance e l’eccezionale maestria che alimentano il futuro, la partnership tra HP e Ferrari è un connubio naturale. Entrambi i marchi sono fondati su ricche storie che hanno superato la prova del tempo. Attraverso questa collaborazione unica, avremo inoltre l’opportunità di raggiungere nuove audience, di guidare la crescita del business e creare un impatto duraturo per i clienti e le comunità che condividiamo. Insieme faremo leva sul palcoscenico globale del racing per accelerare l’innovazione sostenibile”.