Formula 1 | Ricciardo, soddisfazione a metà dopo il venerdì di qualifiche al COTA

Formula 1 qualifiche GP Stati Uniti AlphaTauri – Soddisfazione a metà per Daniel Ricciardo al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Se da un lato l’australiano ha promosso le condizioni della propria mano, dall’altro va registrata una prestazione che non gli ha permesso di fare meglio della 15° piazza, aspetto che dovrà spingerlo – insieme alla squadra – a trovare delle contromisure in vista del proseguo di questo fine settimana in terra texana.

Bene invece il compagno di squadra Yuki Tsunoda, 11° e bravo a piazzarsi a ridosso della top dieci. Una posizione importante che quasi certamente gli consentirà di giocarsi delle chance importanti per la zona punti.

“È bello essere tornati”, ha rivelato l’australiano. “Non ho avuto alcun problema fisico oggi, ho dovuto solo trovare il feeling con la macchina e l’assetto. È difficile dire cosa avremmo potuto fare con una sola ora in macchina prima della qualifica, ma il mio ultimo giro non è stato dei migliori. La cosa complicata è mettere a punto la macchina per le qualifiche dopo una sola sessione. Peccato, perché abbiamo faticato un po’ all’inizio, ma quando la pista diventata più veloce, noi ci siamo un po’ bloccati. Sento che avrei potuto dare di più, ma abbiamo un’altra possibilità domani. La direzione del vento potrebbe cambiare e giocherà un ruolo importante nel comportamento delle vetture. Non puntavo certo alla P15, ma è comunque bello tornare al volante. Al di là del risultato, è stata una giornata piacevole”.

Qui le parole di Tsunoda: “Sono soddisfatto della mia performance, ma credo che, se avessi fatto anche solo leggermente meglio, sarei potuto entrare in Q3, quindi c’è un po’ di frustrazione. Tuttavia, considerando che alcune squadre hanno portato entrambe le vetture in Q3, ritengo che siamo riusciti a tirare fuori le giuste performance della nostra vettura. La P11 non è male come posizione di partenza per domenica, perché è vicina alla zona punti e non vedo l’ora di correre. Il nostro passo gare durante le FP1 di stamattina non sembrava male, abbiamo del potenziale sia in vista di domani che per domenica. È bello riavere Daniel in squadra. Non è facile fare una sola sessione di libere e poi andare dritti in qualifica, perché non si ha il tempo di trovare il ritmo, ma lui ha fatto un buon lavoro e ha dato dei feedback interessanti. Ed è anche per questo che siamo riusciti a conquistare la P11”.