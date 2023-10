F1 | GP Stati Uniti, gli highlights delle qualifiche ad Austin [VIDEO]

F1 GP Stati Uniti Highlights Qualifiche – Vi riportiamo gli highlights della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Al termine di un venerdì ricco di sorprese, Charles Leclerc è riuscito a conquistare la terza pole position della stagione, lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton, apparsi tutti e due veloci e pronti a giocarsi le proprie chance in vista della gara in programma domani sera.

Quarta posizione per l’altra Ferrari di Carlos Sainz, a conferma dell’ottimo ritmo espresso dal pilota spagnolo, seguito a ruota da George Russell, Max Verstappen e dalle due Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon. Completano la graduatoria della top dieci Sergio Perez ed Oscar Piastri. Appuntamento a stasera per la qualifica Shoot-Out, la quale stabilirà l’ordine di partenza della Sprint in programma alla mezzanotte di quest’oggi.