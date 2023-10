Formula 1 | Ferrari, Leclerc prende al lazo il COTA

F1 Qualifiche GP Stati Uniti – Charles Leclerc prenderà il via dalla pole position nel Gran Premio degli Stati Uniti che scatterà dopodomani alle ore 14 locali (21 CET) al Circuit of the Americas di Austin. Per il pilota monegasco si tratta della ventunesima pole della carriera, la numero 247 per la Ferrari che potrà contare anche su Carlos Sainz in seconda fila, quarto, ma a meno di un decimo dalla prima fila.

Q3. La squadra, come già accaduto quando va in scena il formato Sprint, ha beneficiato del gran lavoro di preparazione a Maranello che ha messo in condizione i piloti di essere a proprio agio con il bilanciamento fin dalle prove libere. Charles e Carlos hanno facilmente raggiunto la fase decisiva con due treni di gomme Soft nuove a disposizione di ciascuno. Al primo tentativo Leclerc ha fatto segnare la miglior prestazione provvisoria in 1’34”829 riuscendo a migliorarsi ulteriormente nel secondo fino al definitivo 1’34”723. Anche Carlos ha lottato con i rivali sul filo dei millesimi e ha fatto segnare il quarto tempo, a 92 millesimi dalla prima fila.

Sabato a sé stante. Come sempre con il formato Sprint, domani la giornata sarà interamente dedicata alla corsa da 100 km, con lo Shootout che definirà la griglia di partenza alle 12.30 locali (19.30 CET) e la Sprint, sulla distanza di 19 giri, in programma alle 17 (24 CET). La gara di domani permetterà di raccogliere importanti informazioni sul passo gara che oggi, con il limitato tempo pista a disposizione, non si è potuto vedere.