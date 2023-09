Formula 1 | Ricciardo mostra ottimismo sul recupero dall’infortunio alla mano

Formula 1 AphaTauri Ricciardo – Daniel Ricciardo corre verso il ritorno in vettura dopo l’infortunio alla mano patito nel GP d’Olanda. Intervistato dai media australiani, il pilota della Scuderia AlphaTauri ha mostrato un certo ottimismo sul recupero dalla frattura al metacarpo della mano sinistra rimediato nelle libere Zandvoort, sottolineando come presto avrà delle novità in merito un possibile ritorno in pista già nel prossimo GP del Qatar.

La volontà, ovviamente, è quella di tornare in pista il prima possibile non solo per ultimare al meglio questo campionato, ma anche per preparare al massimo delle proprio possibilità la stagione 2024, nella quale gareggerà da ufficiale sempre con la scuderia faentina al fianco del confermato Yuki Tsunoda.

“Sento che il recupero dall’infortunio sta procedendo bene”, ha affermato l’australiano dell’AlphaTauri “Va sempre meglio e il test al simulatore della settimana prossima offrirà un’idea chiara sulla situazione. Voglio tornare in vettura, non vedo l’ora di farlo, ma ne sapremo certamente di più nei prossimi giorni”.