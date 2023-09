F1 | Horner conferma, presto una decisione sulla presenza di Ricciardo in Qatar

F1 GP Qatar Ricciardo Horner – Tramite le colonne di Sky Sports, Christian Horner ha parlato della possibile presenza di Daniel Ricciardo in Qatar, precisando come una decisione definitiva dipenderà dall’esito di un test che l’australiano condurrà al simulatore nelle prossime settimane.

Se il riscontro sarà positivo, il portacolori della Scuderia AlphaTauri volerà alla volta di Losail, altrimenti il suo ritorno in pista verrà slittato al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin in programma tra un mese. Ricciardo, ricordiamo, è fermo dalla gara di Zandvoort per una frattura al metacarpo della mano sinistra.

“So che Daniel ha gli occhi puntati sul Qatar”, ha affermato il Team Principal della scuderia anglo-austriaca. “Sarà al simulatore la prossima settimana e prenderemo una decisione in base a come andrà il suo test. Ad ogni modo il recupero procedere bene e non c’è alcun motivo di spingere con la tabella di marcia. Il posto è già garantito per il 2024 e quindi Daniel deve solo pensare a rimettersi bene in sesto”.