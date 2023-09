Formula 1 | Briatore incorona la prestazione di Verstappen a Suzuka

Formula 1 Verstappen Briatore Suzuka – Tramite le righe del quotidiano “Il Riformista”, Flavio Briatore non ha usato giri di parole per descrivere la prestazione mostrata da Max Verstappen nell’ultimo Gran Premio del Giappone, 17° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, sottolineando come l’olandese sia riuscito a fare delle cose straordinarie, anche grazie all’eccezionale competitività messa in mostra dalla RB19.

Specialmente alla domenica, il Campione del Mondo è stato in grado di tenere un ritmo incessante, lasciando ben poco spazio di manovra alle McLaren, le quali sognavano un colpo grosso dopo il secondo e terzo tempo ottenuto con Oscar Piastri e Lando Norris nelle qualifiche del sabato. Una performance maiuscola, l’ennesima di questo campionato, che ha regalato alla Red Bull il titolo Costruttori con sei gare d’anticipo sulla tabella di marcia.

“Suzuka ha confermato quanto sia forte Max Verstappen”, ha affermato il Manager italiano. “Era molto arrabbiato dopo la botta di Singapore e in Giappone è riuscito a rifilare secondi su secondi a tutti gli inseguitori”.

“Non c’è stata partita fin dal venerdì”, ha proseguito. “In qualifica è stato bravo, ma è in gara che ha fatto delle cose straordinarie, almeno dal mio punto di vista. Tutti gli altri si sono dovuti accodare. Ha mostrato una velocità pazzesca, specialmente nella prima parte del circuito, dove prendeva picchi di 6g come un jet da caccia in piena virata. Bisogna solo togliersi il cappello davanti a lui e alla squadra, capace di conquistare il titolo Costruttori con sei gare d’anticipo”.

“Tra pochi giorni arriverà anche la matematica certezza del titolo di Max. Se lo merita tutto dopo quello che abbiamo visto quest’anno. Suzuka è stata la ciliegina sulla torta, un Verstappen-Day che costretto gli altri ad inchinarsi davanti alle sue prestazioni. C’è ben poco da aggiungere su questo”, ha concluso.