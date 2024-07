F1 | Racing Bulls, Ricciardo fiducioso: “Possiamo lottare”

Budapest – Giornata positiva per Daniel Ricciardo all’Hungaroring. Il pilota australiano segna il dodicesimo miglior tempo nella prima sessione di libere, per migliorare e salire fino all’ottava nel pomeriggio. L’australiano sembra molto fiducioso al termine del venerdì ungherese: la sua VCARB01 si è rivelata competitiva in tutte le condizioni e questo non può che essere un gran presupposto per il penultimo weekend prima della pausa estiva.

“Sono molto contento per come abbiamo concluso la giornata di oggi, sia per quanto riguarda il feeling con la vettura, che per il bilanciamento e ovviamente per la classifica. Sono molto più soddisfatto dopo le FP2 rispetto a stamattina, perché dopo la prima sessione sentivo che avevamo ancora un po’ di lavoro da fare – ha raccontato Daniel – le FP2 sono state solide e siamo in lotta; ero abbastanza contento e a mio agio con la macchina sia con basso che con alto carico di carburante. Sono solo prove, ma è stato uno di quei venerdì positivi. Domani è un nuovo giorno, faremo un fine tuning stasera e continueremo a lavorare”.

Venerdì diverso per Yuki Tsunoda, ottavo nelle FP1, che a causa di un problema alla sospensioni anteriori non riesce a completare il suo programma nella seconda sessione di libere.

“In generale, è stata una buona giornata per la squadra, fin dalle prime prove. L’interruzione delle FP2 e i problemi sulla mia vettura hanno condizionato il nostro programma, cambiandolo leggermente nel pomeriggio, così mentre tutti facevano i loro long run io ho faticato a fare un giro pulito. Complessivamente, la squadra ha mostrato delle ottime prestazioni, come nelle prime gare, quindi l’energia è positiva”.