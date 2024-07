F1 | Racing Bulls, Tsunoda e Ricciardo al simulatore per preparare la trasferta di Budapest

F1 Racing Bulls GP Ungheria – Grandi aspettative per Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda in vista del prossimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo i riscontri incerti ottenuti nelle ultime settimane, provocati dalla gioventù dell’ultimo pacchetto di aggiornamenti, i due piloti si sono concessi delle giornate di attività al simulatore con l’obiettivo di perfezionare la VCARB01 in vista della prossima doppia trasferta di Budapest e Spa. Un lavoro a 360° che dovrà garantire dei buoni riscontri già a partire dal round mondiale in programma questo week-end in terra magiara.

Ricciardo, giornate produttive tra Silverstone e simulatore

“La settimana successiva a Silverstone è stata molto produttiva: ho avuto tempo di riposarmi, di allenarmi in palestra e di fare una sessione al simulatore, tutto ciò mi ha reso pronto per Budapest. Personalmente, ho sempre amato venire qui. Ho già vinto in Ungheria e qui ho ripreso a correre con la Scuderia AlphaTauri; inoltre, sembra che ci sia sempre il sole! Come squadra, siamo concentrati sull’ottimizzare la nostra performance su un circuito che è molto diverso rispetto a Silverstone, essendo più lento e caldo. Puntiamo a fare bene nelle PL1 e a lottare per i punti domenica.”

Tsunoda ottimista per Budapest

“Dopo aver trascorso del tempo al simulatore la scorsa settimana e grazie al duro lavoro della squadra da Silverstone a oggi, sono ottimista per il prossimo weekend in Ungheria. Abbiamo una chiara direzione su come migliorare le prestazioni della vettura all’Hungaroring, un circuito caratterizzato prevalentemente da curve a bassa e media velocità. Budapest è notoriamente calda in questo periodo dell’anno e il tracciato richiede un impegno costante, senza lasciare spazio per una pausa. Sarà un weekend fisicamente impegnativo, ma credo che possiamo essere competitivi su questa pista, quindi sono pronto a dare il massimo!”