F1 | Racing Bulls, Tsunoda a punti dopo il crash in Q3: “Merito della squadra”

Budapest – Yuki Tsunoda ripaga il duro lavoro del team di Faenza con due preziosi punti, giusta ricompensa dopo il crash del Q3. Il giapponese, decimo alla partenza, è riuscito a sfruttare decisamente meglio la strategia rispetto al compagno di squadra Daniel Ricciardo: l’australiano anticipa, infatti, la sosta, ritrovandosi nel traffico. Col secondo pit la squadra tenta di aiutarlo, ma Daniel resta dodicesimo. Tsunoda, al contrario, allunga di molto il primo stint, recuperando sugli avversari e portandosi in nona posizione.

Tsunoda: “Ringrazio la squadra, è merito loro”

“Prima di tutto, un enorme ringraziamento ai meccanici e al team che hanno passato la notte e la mattinata a riparare la mia auto, per essere pronta per la gara. Non è stato facile dopo un incidente così grave e abbiamo dovuto cambiare molte cose, ma grazie al loro duro lavoro siamo riusciti a conquistare i punti oggi: il merito è tutto loro. Sono molto sollevato di essere riuscito a recuperare dopo l’incidente di ieri e sono particolarmente soddisfatto della mia gestione delle gomme. Penso che sia stata una gara importante per noi, soprattutto perché siamo riusciti a finire davanti ai nostri avversari, ed è un grande vantaggio per le prossime gare”.

Ricciardo: “Gara lunga e frustrante”

“Oggi è stata una gara lunga e frustrante. Non abbiamo sfruttato il passo che avevamo con pista libera. All’inizio della gara eravamo sulle medie e dopo pochi giri siamo rientrati ai box per montare un set di nuove dure insieme alle altre vetture che erano partite con le morbide, ma siamo usciti nel traffico. È ancora più frustrante perché siamo stati veloci per tutto il weekend e mi sembra che ci siamo messi fuori gara troppo presto, perché non siamo riusciti a contrastare le vetture che arrivavano molto più velocemente con le gomme più fresche.”