Formula 1 | Racing Bulls a caccia di punti nella trasferta di Spa-Francorchamps

F1 Racing Bulls GP Belgio – Stati d’animo differenti in casa Racing Bulls in vista del prossimo Gran Premio del Belgio, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo l’errore strategico che non gli ha permesso di ambire alla top dieci in Ungheria, Daniel Ricciardo intende riscattarsi in un tracciato amico come quello di Spa-Francorchamps, capace di regalargli una splendida vittoria nell’ormai lontana stagione 2014. Al contrario, Yuki Tsunoda intende ribadire i buoni risultati ottenuti nell’ultimo periodo, così da continuare a “coltivare” il sogno di una clamorosa promozione in Red Bull già a partire da questa annata.

Ricciardo e gli obiettivi per Spa

“Dopo una domenica difficile a Budapest, non vedo l’ora di andare a Spa. La scorsa settimana abbiamo dimostrato di essere veloci, quindi spero potremo continuare a esserlo anche in Belgio e spingere per la zona punti domenica”.

Tsunoda punta a confermarsi in Belgio

“In Ungheria abbiamo davvero cambiato le cose. Tutto il team ha lavorato duramente per darci una vettura migliore e siamo particolarmente soddisfatti per come abbiamo gestito le gomme in gara, il che significa che siamo stati l’unica vettura a far funzionare la strategia a una sola sosta, che era davvero la chiave per segnare punti. Strategia e lavoro di squadra brillanti! L’ultima gara è stata una vera e propria iniezione di fiducia, sono ansioso di vedere cosa riusciremo a fare a Spa, che è ovviamente una pista molto diversa. Guidare a Spa è sempre speciale e mi piacciono in particolare le variazioni altimetriche, il modo in cui la pista sale e scende, cosa che non capita in molti circuiti durante l’anno. La maggior parte delle curve sono veloci, molto impegnative, un po’ old school. Spesso le condizioni meteo sono miste, potrebbe essere un po’ come il weekend di Silverstone, dove abbiamo fatto molti giri sul bagnato, quindi questo mi dà fiducia se questa volta dovesse piovere”.