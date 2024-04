F1 | Perez in Cina per puntellare le buone sensazioni di questo inizio di stagione

F1 GP Cina Perez – Sergio Perez a caccia di conferme nel prossimo Gran Premio della Cina, quinto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, autore di tre secondi posti in quattro gare, vuole confermarsi nel gruppo di vertice anche a Shanghai e per farlo dovrà ottimizzare al meglio il potenziale della RB20, vettura che fin qui si è rivelata dominate alla pari della RB19 dello scorso anno. I piloti, ricordiamo, non gareggiano a Shanghai da cinque anni e il poco tempo a disposizione per girare “liberamente”, a causa del format Sprint, costringerà tutti quanti ad un lavoro di preparazione senza il benché minimo errore.

Perez pronto per il week-end in Cina

“Non ho mai guidato una Red Bull su questo circuito, quindi sarà stimolante. Shanghai è un tracciato impegnativo, ma credo che con la RB20 abbiamo dimostrato di avere un’auto in grado di competere nella maggior parte dei circuiti. Il Giappone mi ha dimostrato quanto io mi senta sicuro con questa vettura e le prestazioni che posso ottenere da essa, in circostanze in cui invece ho faticato la scorsa stagione. Questa settimana sono tornato a Milton Keynes e ho lavorato duramente con la mia squadra per prepararmi alle prossime settimane di gara. La preparazione è molto importante quando si affronta un weekend Sprint, perché il tempo a disposizione per le prove in vettura è davvero poco. Il nuovo formato sarà difficile da gestire per tutti, ma siamo tutti nella stessa posizione”.