Formula 1 | Ralf Schumacher felice di non aver mai lavorato con Ron Dennis

Ralf Schumacher ha avuto una carriera nemmeno minimamente paragonabile a quella del fratello Michael. Per molti, il tedesco è arrivato in Formula 1 più grazie al nome che al talento, eppure in 180 Gran Premi è riuscito comunque a vincere sei gare, tutte con la Williams tra il 2001 e il 2003, conquistando 27 podi. Il debutto arrivò nel 1997 con la Jordan, storica scuderia inglese, nella quale è rimasto per due anni prima di passare proprio a Grove. In un podcast con il suo ex capo Eddie Jordan, Ralf ha risposto così alla domanda del proprietario della giallona, il quale gli ha chiesto se fosse stato il peggior team principal con il quale abbia mai lavorato.

“No, assolutamente – ha detto Schumacher. Non posso dire una cosa del genere, tu mi hai dato un’opportunità prima di chiunque altro. Poteva andarmi peggio, perché avrei potuto finire con Ron Dennis, quindi sono felicissimo che ciò non sia accaduto, non avrei potuto lavorare con una persona del genere, quindi ne sono contento. Ricordo che all’epoca facevamo delle vere e proprie corse automobilistiche: 16-18 gare l’anno, macchine incredibili, suoni eccezionali, aspetto fantastico. Le piste erano bellissime, avevamo un buon catering, non grande come oggi ma sempre elegante e spendendo il 10% del denaro. Da giovane ero deluso del fatto che non mi fosse stato permesso di vincere: il 1998 è stato un anno difficile, avevamo una macchina schifosa, mentre nel ’99 sono andati molto meglio. Quella del 1997 invece era un’ottima vettura. Non ho rimpianti, va bene così, fa parte della storia e della crescita di ognuno di noi”.