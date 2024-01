F1 | Aston Martin e OMP insieme per la stagione 2024

F1 Aston Martin OMP – OMP ed Aston Martin hanno siglato un accordo si sponsorizzazione per quello che riguarda la stagione 2023 di Formula 1. Il marchio, a partire dai test in Bahrain in programma a metà febbraio, fornirà tutto l’abbigliamento non solo a tecnici e meccanici all’interno del box, ma anche a Fernando Alonso e Lance Stroll, ovvero i piloti che siederanno sulla AMR24. Da non escludere, ovviamente, anche i driver di riserva, pronti a salire in vettura in caso di necessità.

Andy Stevenson, Direttore Sportivo di Aston Martin

“L’Aston Martin Aramco Formula One Team è lieto di iniziare una partnership pluriennale con OMP, leader mondiale nell’ingegneria, nella progettazione e nella produzione di attrezzature da corsa. In uno sport in cui ogni dettaglio è importante, condividiamo l’impegno a garantire prestazioni e sicurezza senza compromessi a ogni livello, e siamo certi che i nostri piloti e meccanici trarranno vantaggio dall’abbigliamento da corsa OMP, leader del settore, nell’affrontare la prossima stagione”.

Stephane Cohen, Co-CEO di Racing Force Group

“La storia del marchio OMP in Formula 1, l’apice del motorsport, è iniziata più di quarant’anni fa e continua ora con questa nuova partnership con il prestigioso Aston Martin Aramco Formula One Team. Si tratta di un team ambizioso e in rapida crescita, come già visto nel 2023, e siamo entusiasti di supportarli per le opportunità tecniche e di marketing che si presenteranno. Abbiamo messo a disposizione tutto il know-how e l’esperienza del nostro reparto di ricerca e sviluppo per fornire attrezzature leader del settore in termini di comfort, leggerezza e prestazioni”.