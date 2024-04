F1 | Rosberg su futuro Sainz: “Horner è stato avaro”

Carlos Sainz è ancora alla ricerca di un sedile. Nei giorni scorsi è stato reso noto che Audi avrebbe offerto al pilota spagnolo un contratto da capogiro che, a quanto detto da Red Bull sarebbe impossibile eguagliare. Tuttavia, l’attuale pilota della Ferrari opta per un top team e al momento, la squadra che gli permetterebbe di lottare per le posizioni di vertice, è proprio il team di Milton Keynes. Stando a quanto dichiarato a Sky Sport da Nico Rosberg però, il team principal Chris Horner sarebbe stato un po’ “avaro” con lo spagnolo. Senza dimenticare il fatto che Sergio Perez sta facendo il suo, ovvero stare dietro a Max Verstappen e ottenere punti importanti in ottica Mondiale Costruttori.

“Sapete che hanno fatto un’offerta a Carlos Sainz e ho visto il papà parlare con Christian Horner perché pare che sia stato un po’ avaro nell’offerta e quindi, stanno cercando di ottenere un altro paio di milioni!”.

Lo stesso Horner ha smentito quanto dichiarato da Helmut Marko sulla presunta offerta di Audi:

“Non siamo a conoscenza di alcuna offerta. Non ci è stato rivelato ciò che Audi potrebbe aver offerto a Carlos e sarebbe inappropriato commentare su questo. Sono sicuro che se avessimo fatto un’offerta, non sarebbe stata rivelata a un’altra squadra. Quindi Carlos è sul mercato aperto per il prossimo anno. È un prospetto caldo e senza dubbio molte squadre mostreranno grande interesse. Penso che ce ne siano diverse che probabilmente lo sono. Onestamente, non sono stati resi noti numeri”.