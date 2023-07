Formula 1 | Perez: “Sto bene e voglio tornare alle prestazioni di inizio stagione”

Formula 1 GP Silverstone Perez – Voglia di conferma per “Checo” Perez nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1. Il messicano della Red Bull, dopo i piazzamenti ottenuti al Red Bull Ring (2° nella Sprint, 3° nella gara della domenica), vuole garantirsi dei riscontri importanti in uno dei fine settimana sulla carta più favorevoli per la RB19, viste le tante curve ad alta velocità presenti sul tracciato di Silverstone.

“Sono contento perchè le mie condizioni di salute, rispetto al fine settimana in Austria, sono migliorate”, ha affermato il messicano della Red Bull. “Ora siamo freschi e pronti e spero di non intimidire Sainz visto la battaglia che abbiamo avuto al Red Bull Ring. In generale il finale del week-end è stato soddisfacente, soprattutto la rimonta dalla 15° posizione al terzo gradino del podio”.

“Voglio e so di poter ripetere le prestazioni di inizio anno”, ha proseguito. “Con la squadra abbiamo analizzato le gare brutte che abbiamo avuto e crediamo di aver capito il problema. Il tracciato di Silverstone, proprio in tal senso, può rivelarsi positivo per noi, visto che l’alta velocità è uno dei punti di forza della nostra vettura. Possiamo brillare, ancora più delle ultime gare”.