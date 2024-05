Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Inutile fare delle previsioni per Monaco”

Formula 1 Ferrari Vasseur – In attesa di volare a Monte Carlo per il prossimo Gran Premio di Monaco, ottavo appuntamento di questo mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha preferito non porsi troppe aspettative per il fine settimana di gara nel Principato, precisando come il week-end che scatterà venerdì ha delle caratteristiche troppo uniche per lanciarsi in delle previsioni della vigilia.

A causa della conformazione del tracciato, le vetture scendono in pista già dalle libere con dei set-up estremamente differenti rispetto al solito, aspetto che solitamente finisce per livellare i valori in campo, soprattutto nelle zone di vertice della classifica. Una condizione che di fatto non permette a nessun team di azzardare un pronostico sui livelli in gioco.

Ferrari, zero previsioni di Vasseur per Monaco

“Per Monaco è meglio non farsi alcuna idea alla vigilia. Dal mio punto di vista, e ovviamente anche quello della squadra, è meglio scendere in pista e dare il massimo fin dalle prime libere. E’ importante spingere e trovare il giusto feeling con la pista. La Ferrari solitamente si comporta bene su questa pista e inoltre Sainz e Leclerc avranno delle grandi motivazioni. Per il resto è un week-end unico, in tutti i sensi: le vetture affrontano le sessioni con sei set-up particolari e anche l’asfalto non è il solito che troviamo durante il campionato. Il grip è differente e la stessa cosa vale per la tipologia di curve. Non si può fare un confronto con nessun altra pista”.