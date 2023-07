F1 | Verstappen risponde ai critici: “Formula noia? Io non mi sto annoiando”

F1 GP Silverstone Verstappen – In una chiacchierata concessa alla stampa nel giovedì del Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Max Verstappen ha parlato del dominio Red Bull e delle tante vittorie che sta conquistando nelle ultime due stagioni, precisando come le performance di oggi derivino dal gran lavoro svolto dalla squadra durante l’epoca Mercedes. Nonostante le tante sconfitte, arrivate per mano di Lewis Hamilton, la compagine anglo-austriaca è riuscita a garantirsi uno sviluppo continuo a 360° che, unito al cambio di regolamento affrontato da tutte le squadre nel 2022, le ha permesso di superare i rivali e di svettare in lungo in largo nella nuova epoca delle vetture ad effetto suolo.

“Per tanti anni siamo stati vicini alla Mercedes, o almeno pensavamo di esserlo”, ha affermato l’olandese. “Adesso che la situazione di è ribaltata direi che mi sto veramente godendo il momento. Mi piace ciò che stiamo facendo e cosa stiamo ottenendo come squadra. Le gente spesso mi chiede se tutto ciò è noioso e la mia risposta è sempre no. Parliamo del frutto di un lavoro che parte da stagioni e stagioni fa. Tutti non abbiamo mai mollato e di anno in anno ci siamo motivati a raggiungere l’apice. Quindi questa situazione per noi è un piacere. Gli altri cercano di prenderci e anche noi in passato abbiamo vissuto tutto ciò, quindi è importante restare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Ma cerchiamo quotidianamente di fare il massimo per confermare la nostra competitività”.

Verstappen, successivamente, ha parlato della RB19 e di cosa sta facendo la squadra per confermarsi anche nel proseguo di questa stagione: “Abbiamo avuto un ottimo inizio d’anno e siamo riusciti a capire rapidamente la nostra vettura, migliorando gara dopo gara. E stiamo continuando su questa strada. Ma non siamo fermi. Vero che le altre squadre riescono a portare aggiornamenti più consistenti di gara in gara, ma anche noi stiamo lavorando ed è sicuramente un buon segno. Inoltre il margine è ancora abbastanza ampio. Dobbiamo continuare su questa strada, così da sfruttare sempre al massimo il buon potenziale della nostra vettura”.