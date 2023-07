Formula 1 | Hamilton sul rinnovo: “Concluderemo le discussioni prima del finale di stagione” [VIDEO]

Formula 1 Hamilton rinnovo Mercedes – Nel media day del prossimo Gran Premio di Gran Bretagna, 11° prova del mondiale 2023 di Formula 1, Lewis Hamilton ha parlato della trattativa con la Mercedes per il rinnovo del contratto in scadenza alla fine di questa stagione, precisando come tutte le parti coinvolte vogliano raggiungere un accordo per proseguire un rapporto di collaborazione che fin qui ha portato otto titoli mondiali Costruttori e sei Piloti.

Un binomio fino a qualche stagione fa invincibile e che vuole continuare a dire la propria per le zone di vertice della classifica. Proprio in tal senso, Hamilton ripone massima fiducia nelle potenzialità della propria squadra, precisando come a Brackley ci siano le competenze tecniche e umane per tornare a fabbricare una vettura in grado di giocarsela alla pari con la Red Bull, squadra da due anni che domina la scena in entrambe le classifiche mondiali.