F1 | GP Monaco 2024: Orari TV e anteprima

Archiviato il Gran Premio dell’Emilia Romagna con la vittoria di Max Verstappen davanti a Lando Norris e Charles Leclerc, il circus della Formula 1 è già in viaggio verso Monaco dove questo weekend si disputerà il Gran Premio.

GP Monaco 2024: Orari TV

Si parte venerdì 24 con il primo turno di prove libere in programma alle 13:30, seguito poi dalla seconda sessione di libere alle 17:00. Sabato 25 alle 12:30 si torna in pista con il terzo turno di libere, con le qualifiche in programma alle 16:00. Domenica 26 alle 15:00 si spengono i semafori per il Gran Premio di Monaco. La diretta TV sarà un’esclusiva Sky Sport mentre gli orari della differita su TV8, sono da confermare. Inoltre vi ricordiamo che potrete seguire l’intero weekend motoristico sul nostro sito con live e aggiornamenti in tempo reale.

GP Monaco 2024: curiosità e record

Nome: Circuito di Monte Carlo

Luogo: Monte Carlo, Monaco

Costruzione: si tratta del circuito cittadino per eccellenza, ottenuto unendo le strette strade del porto di Monte Carlo. Il tracciato venne utilizzato per le competizioni sportive per la prima volta nel 1929. Negli anni è stato ampiamente modificato senza però variarne il disegno originale, ma passando da una conformazione quasi senza chicane al percorso tortuoso e ricco di curve che conosciamo oggi. Pressoché tutte le modifiche si sono evolute contemporaneamente a quelle della rete stradale del Principato, mentre altre sono state applicate in nome della sicurezza. L’ultima modifica sostanziale risale al 2004, quando venne riconfigurata completamente la corsia dei box. L’anno precedente invece era stata modificata la chicane della Rascasse, allargandone la carreggiata in entrata. Sono state apportate delle piccole modifiche alle vie di fuga anche nel 2011, dopo l’incidente di Sergio Perez in staccata all’uscita del tunnel.

Distanza a giro: 3,337 km

Numero di curve: 19, dieci a destra, nove a sinistra

Senso di marcia: orario

Dati tecnici:

Carico aerodinamico: Basso Medio Alto Apertura del gas: 35% del giro Consumo di carburante al giro: 1,52 kg/giro Velocità massima: 292 km/h Possibilità di safety car: 80% Tempo di percorrenza della pit lane con sosta: 26 secondi Possibilità di sorpasso: Facile Medio Difficile Vincitori dalla pole position: 28 su 63 edizioni in questo tracciato Peggior posizione di partenza per un vincitore: quattordicesimo (Panis 1996)

Particolarità del tracciato: Arriviamo nel circuito più glam del calendario di Formula 1. In questa pista non sono ammessi errori, per questo motivo è molto importante la qualifica, dal momento che il sorpasso è molto difficile. A risentirne di più, sarà il cambio che viene utilizzato per ben 7.098 volte per durante la gara, e ben 91 volte al giro. La marcia più utilizzata e di conseguenza sollecitata è la prima, utilizzata per circa il 43% del giro. In occasione di questo appuntamento tutti i team portano particolari ali e appendici aerodinamiche per aumentare al massimo il carico. La media oraria di questa pista è bassa e si aggira attorno ai 157km/h.

Freni: Dal momento che in questo circuito verranno toccate basse velocità, sarà fondamentare gestire i freni, facendoli raffreddare soprattutto ad inizio gara, quando ci sarà il pieno di carburante.

Categoria di circuito: Light Medium Hard Numero di frenate: 13 Tempo speso in frenata: 26% del giro Energia dissipata in frenata durante il Gp: 127 kWh Carico totale sul pedale del freno durante il Gp: 83.460 kg Frenata più impegnativa: l’ottava staccata alla curva 10

Gomme: Come detto prima, a Monaco la qualifica è importantissima e per questo motivo, le mescole scelte da Pirelli saranno quelle più morbide: C3, C4 e C5

RECORD

Giro prova: 1:10.166 – L Hamilton – Mercedes– 2019

Giro gara: 1:14.260 – M Verstappen – Red Bull – 2018

Distanza: 1h40:29.329 – F Alonso – McLaren – 2007

Vittorie pilota: 6 – A Senna

Vittorie team: 15 – McLaren

Pole pilota: 5 – A Senna

Pole team: 11 – McLaren

Migliori giri pilota: 5 – M Schumacher

Migliori giri team: 17 – Ferrari

Podi pilota: 8 – A Senna

Podi team: 54– Ferrari

Albo d’oro

1929 W Grover – Bugatti 1930 R Dreyfus – Bugatti 1931 L Chiron – Bugatti 1932 T Nuvolari – Alfa Romeo 1933 A Varzi – Bugatti 1934 G Moll – Alfa Romeo 1935 L Fagioli – Mercedes 1936 R Caracciola – Mercedes 1937 M Brauchitsch – Mercedes 1948 G Farina – Maserati 1950 J Fangio – Alfa Romeo 1952 V Marzotto – Ferrari 1955 M Trintignant – Ferrari 1956 S Moss – Maserati 1957 J Fangio – Maserati 1958 M Trintignant – Cooper Climax 1959 J Brabham – Cooper Climax 1960 S Moss – Lotus Climax 1961 S Moss – Lotus Climax 1962 B McLaren – Cooper Climax 1963 G Hill – BRM 1964 G Hill – BRM 1965 G Hill – BRM 1966 J Stewart – BRM 1967 D Hulme – Brabham Repco 1968 G Hill – Lotus Ford 1969 G Hill – Lotus Ford 1970 J Rindt – Lotus Ford 1971 J Stewart – Tyrrell Ford 1972 J Beltoise – BRM 1973 J Stewart – Tyrrell Ford 1974 R Peterson – Lotus Ford 1975 N Lauda – Ferrari 1976 N Lauda – Ferrari 1977 J Scheckter – Wolf Ford 1978 P Depailler – Tyrrell Ford 1979 J Scheckter – Ferrari 1980 C Reutermann – Williams Ford 1981 G Villeneuve – Ferrari 1982 R Patrese – Brabham Ford 1983 K Rosberg – Williams Ford 1984 A Prost – McLaren TAG 1985 A Prost – McLaren TAG 1986 A Prost – McLaren TAG 1987 A Senna – Lotus Honda 1988 A Prost – McLaren Honda 1989 A Senna – McLaren Honda 1990 A Senna – McLaren Honda 1991 A Senna – McLaren Honda 1992 A Senna – McLaren Honda 1993 A Senna – McLaren Ford 1994 M Schumacher – Benetton Ford 1995 M Schumacher – Benetton Renault 1996 O Panis – Ligier Mugen Honda 1997 M Schumacher – Ferrari 1998 M Hakkinen – McLaren Mercedes 1999 M Schumacher – Ferrari 2000 D Coulthard – McLaren Mercedes 2001 M Schumacher – Ferrari 2002 D Coulthard – McLaren Mercedes 2003 J Montoya – Williams BMW 2004 J Trulli – Renault 2005 K Raikkonen – McLaren Mercedes 2006 F Alonso – Renault 2007 F Alonso – McLaren Mercedes 2008 L Hamilton – McLaren Mercedes 2009 J Button – Brawn GP Mercedes 2010 M Webber – Red Bull Renault 2011 S Vettel – Red Bull Renault 2012 M Webber – Red Bull Renault 2013 N Rosberg – Mercedes 2014 N Rosberg – Mercedes 2015 N Rosberg – Mercedes 2016 L Hamilton – Mercedes 2017 S Vettel – Ferrari 2018 D Ricciardo – Red Bull 2019 L Hamilton – Mercedes 2021 M Verstappen – Red Bull 2022 S Perez – Red Bull 2023 M Verstappen – Red Bull