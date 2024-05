Formula 1 | Perez sereno: “La Red Bull è pronta per il dopo Newey” [VIDEO]

F1 Perez Newey – Intervistato dalla stampa nel media-day del prossimo Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Sergio Perez ha commentato il clamoroso addio di Adrian Newey alla Red Bull, precisando come la squadra sia pronta per proseguire la propria avventura nel Circus senza il supporto del “guru” britannico.

Secondo il messicano, pilota della Red Bull dal 2021 e pronto a proseguire la propria avventura a Milton Keynes anche nel 2025, la compagine anglo-austriaca è riuscita a creare una base solida e “granitica”, a prescindere alla presenza dell’Ingegnere inglese, aspetto che ovviamente non cambierà gli obiettivi non solo per il 2025, ma anche per il 2026 e oltre.

Il ruolo di Direttore Tecnico in Red Bull, ricordiamo, è nelle mani di Pierre Wachè, mentre è probabile che Newey approderà in Ferrari a partire da metà 2025. Appuntamento a stasera per le prime libere sul tracciato di Miami.