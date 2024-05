F1 | Newey-Ferrari, il punto sulla trattativa in vista del GP a Miami [VIDEO]

F1 Newey Ferrari – Intervenuta a Sky Sport 24, Mara Sangiorgio ha parlato della trattativa tra Ferrari e Adrian Newey per la stagione 2025 di Formula 1, precisando come il Management della Rossa, composto da John Elkann e Frederic Vasseur, stia – ora dopo ora – mettendo insieme i pezzi di un puzzle che sembrava quasi impossibile, almeno fino a qualche settimana fa.

Nonostante la “corsa” di Mercedes e Aston Martin, pronte ad inserirsi nella corsa al tecnico inglese, quest’ultimo non ha mai nascosto il “sogno” di poter lavorare in Ferrari con Lewis Hamilton, aspetto che pian piano sta portando la Scuderia del Cavallino ad una posizione di vantaggio su tutta la concorrenza.

Newey, ricordiamo, ha già ufficializzato il proprio addio alla Red Bull ed ha già avviato il periodo di “gardening” dal settore F1 della stessa. Invece l’addio alla squadra, in tutto e per tutto, avverrà alla fine di quest’anno, quando avrà ultimato il progetto hypercar della RB17. Un lasso di tempo dove, con ogni probabilità, ogni pedina andrà al proprio posto. Vedremo come si evolverà questa situazione nel corso delle prossime settimane.