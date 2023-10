Formula 1 | Perez convinto di restare in Red Bull l’anno prossimo

Sono state settimane delicate per Sergio Perez. Il pilota della Red Bull è stato al centro di tantissime voci, molte delle quali lo volevano fuori dal team di Milton Keynes. Alcune di queste provengono addirittura dall’interno, con Helmut Marko che più volte ha ribadito come fosse meglio che Checo cambiasse squadra per poter continuare serenamente la sua carriera in Formula 1. Alcuni vorrebbero addirittura l’annuncio del suo ritiro nella gara di casa in Messico. Sergio respinge tutte queste voci, anzi è convinto al 100% di rimanere in Red Bull anche l’anno prossimo, rispettando fino all’ultimo giorno il suo contratto.

“La gente è libera di parlare e creare qualsiasi tipo di voce riguardo al mio futuro – ha detto Perez a Sky. Vedo tante persone anche molto più preoccupate di me a quanto pare, ma ad ogni modo penso che faccia parte del gioco, lo capisco e non mi infastidisce. Sono convinto al 100% di rimanere in Red Bull anche l’anno prossimo”.