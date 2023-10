Ferrari | Sainz non si esclude dalla lotta per il podio ad Austin

Il Gran Premio degli Stati Uniti sarà un banco di prova importante per la Ferrari, chiamata a riscattare la brutta prestazione del Qatar. Il tracciato di Austin è un mix di curve ad alta velocità e rettilinei molto lunghi, con qualche staccata probante per i freni. In questo contesto, la SF-23 dovrebbe sicuramente comportarsi meglio rispetto a Losail, ma secondo Carlos Sainz non sarà competitiva come a Singapore, laddove la Rossa ha vinto per la prima e unica volta quest’anno proprio con il pilota spagnolo, il quale vuole rifarsi dopo la mancata partecipazione alla gara in Qatar per il problema avuto alla sua power unit con quella perdita di carburante poco prima dell’apertura della pit-lane.

“L’obiettivo è fare il massimo con quello che abbiamo a disposizione – ha ammesso Sainz in mixed zone. Sappiamo di poter lottare per il podio in determinati circuiti, o addirittura anche per la vittoria. Qui non avremo la velocità di Singapore, ma nemmeno la lentezza del Qatar. Penso che saremo un po’ nel mezzo in termini di prestazioni, si può puntare ad arrivare nei primi cinque, sul podio se dovessimo riuscire a fare tutto perfettamente, ma ce lo imponiamo, dobbiamo farlo!”.