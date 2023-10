Formula 1 | Oliver Bearman guiderà la Haas in due sessioni di prove libere

Oliver Bearman, pilota della Ferrari Driver Academy e vincitore di quattro gare in Formula 2 quest’anno, farà il suo debutto in Formula 1 con la Haas, guidando la VF-23 in due sessioni di prove libere nell’ultima parte della stagione, ossia le PL1 del Messico e quelle di Abu Dhabi. Il diciottenne è al suo primo anno nella categoria “cadetta”, ed è al sesto posto in campionato. Nel 2022 ha corso in Formula 3, mentre l’anno prima ha vinto il campionato italiano Formula 4 e l’ADAC, firmando per la FDA nel novembre 2021, e grazie al rapporto con la Scuderia di Maranello proverà una vettura di Formula 1 per due volte in questa stagione, questo perché ogni squadra del Circus ha il dovere di far salire sulle proprie vetture un pilota esordiente (con non più di due gare in F1, ndr) in almeno due occasioni nel corso della stagione. Bearman sarà nel box Haas in Qatar per prendere confidenza con la squadra statunitense.

“Siamo molto felici di dare a Oliver questa opportunità – ha dichiarato Guenther Steiner, team principal della Haas. Sta facendo una grandissima stagione in Formula 2 come rookie, e le quattro vittorie lo confermano. Come parte della Ferrari Driver Academy sappiamo che la sua preparazione sarà di prim’ordine”.

“Sono felice di unirmi alla Haas in Messico e ad Abu Dhabi – ha commentato Bearman. Il mio sogno è quello di arrivare in Formula 1, lo è sin da quando correvo nei kart, quindi sarà davvero speciale. Ringrazio la squadra e ovviamente la Ferrari per avermi concesso questa possibilità. Sto lavorando duramente per essere pronto a supportare il team al meglio in entrambe le occasioni”.