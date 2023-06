Formula 1 | Ocon punzecchia Verstappen: “A parità di vettura me la giocherei”

Formula 1 Ocon Verstappen – Intervistato da DAZN France, Esteban Ocon non ha nascosto le proprie aspettative per il futuro, precisando come il suo unico obiettivo in Formula 1 sia quello di arrivare a contendere il titolo mondiale, possibilmente con la Alpine, squadra con cui ha avviato un progetto pluriennale nel 2020. Proprio in tal senso, il transalpino crede fortemente nelle proprie capacità, tant’è che non ha alcun dubbio sul fatto che, a parità di vettura, sarebbe in grado di impensierire – anche attualmente – la leadership di Max Verstappen.

“Mi vedo in lotta con Verstappen per il campionato del mondo se fossimo sulla stessa vettura”, ha affermato il francese della Alpine. “E’ indubbio che Max stia svolgendo un lavoro incredibile con la Red Bull. Praticamente stanno dominando la scena da due anni a questa parte. Allo stesso modo, però, non mi interessa, visto che lavoro quotidianamente per arrivare a lottare per il campionato. Ho sempre creduto in me stesso e con la squadra abbiamo davanti un percorso lungo. Voglio diventare campione del mondo, niente di più e niente di meno”.