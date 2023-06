F1 | Red Bull, la carica di Perez: “Sono forte, tornerò”

In Red Bull si viaggia a velocità differenti. Quella ad alta velocità che vede Max Verstappen assoluto protagonista e dominatore, con l’olandese che ha conquistato a Montreal il sesto successo stagionale in otto appuntamenti ed è sempre più lanciato verso il terzo titolo, e quella a scartamento ridotto che vede suo malgrado protagonista Sergio Perez. Anche in Canada il messicano ha faticato tanto, alla terza gara consecutiva lontano dalle prestazioni del compagno di squadra.

Una situazione che però non spaventa eccessivamente Perez. L’alfiere della Red Bull è convinto che tornerà a far bene, sottolineando che le difficoltà che lo stanno affliggendo sono da individuare a livello tecnico.

“Ho problemi con la frenata – ha dichiarato Perez, citato da Diario Sport – Ho bisogno di lavorare con la squadra per capire cosa sta succedendo. Mentalmente mi sento forte. Non sono in un tunnel di negatività o altro. Sono forte. Tornerò. Nelle gare più recenti mi è mancato il passo, è vero, ma non a Monaco dove sono stato veloce per tutto il weekend. Ho solo commesso un errore. Penso che mentalmente tu debba essere forte, e io sono. So che supererò questo periodo difficile”.