F1 | Ferrari, Vasseur: “Il peso del gruppo è più importante del singolo”

L’importanza del singolo sul gruppo. È questo il mantra pronunciato da Frederic Vasseur, con il team principal della Ferrari che ha sottolineato come sia la squadra a fare la differenza e non un’unica risorsa. Il manager francese, che ha iniziato a lavorare a Maranello nel gennaio scorso prendendo il posto di Mattia Binotto, ritiene inevitabile il rafforzamento della squadra (lo stesso Vasseur recentemente ha annunciato l’ingaggio di una figura di spessore che si unirà al Cavallino dal 2025) ma al tempo stesso ha affermato che bisogna effettuare quei giusti passi per correggere le lacune presenti.

“Mi fanno molto spesso la domanda su Max, Lewis, sui migliori ingegneri – ha dichiarato Vasseur, intervistato da Sky Sports UK – Di sicuro li vorrei ma alla fine non è così, alla fine devi capire dove sei debole e cercare di migliorare passo dopo passo. Non sono sicuro che i big della F1, se non fanno parte del progetto dall’inizio, aggiungano valore? Se si uniscono al team e vogliono cambiare tutto, si parla di due o tre anni in più. Due o tre anni sarebbero un tempo troppo lungo”.

Vasseur, completando la propria analisi, ha aggiunto: “Credo che abbiamo una buona struttura. Dobbiamo sicuramente rinforzare la squadra e siamo su questa strada, ma non si tratta solo di grandi nomi. Nelle grandi squadre oggi siamo circa 1.000 dipendenti e sono convinto che il peso del gruppo sia molto più importante del peso del singolo”.