Formula 1 | McLaren a Singapore per tornare ad alti livelli

Dopo una Monza con diverse difficoltà, la McLaren torna su una pista più congeniale alle sue “nuove” caratteristiche, ossia un layout nel quale serve un alto carico aerodinamico, La MCL60 non si è trovata in tracciati come Spa e appunto quello brianzolo, evidentemente la fase di sviluppo va verso una direzione totalmente diversa, e qui a Marina Bay avremo la prova del nove in tal senso. Secondo Norris, questo è uno dei tracciati più belli nel panorama della Formula 1, mentre Piastri si appresta ad affrontarlo per la prima volta in carriera.

“Singapore è una delle piste più emozionanti del calendario – ha ammesso Norris. E’ anche una delle più impegnative dal punto di vista fisico. La nostra macchina con questa livrea è davvero fantastica, non vedo l’ora di portarla in pista. La settimana scorsa sono tornato in fabbrica con gli ingegneri per verificare la nostra prestazione e il risultato di Monza. Dobbiamo continuare ad andare avanti e speriamo di finire costantemente in zona punti nelle prossime gare”.

“Mi è sempre piaciuto guardare il GP di Singapore, quindi sono impaziente di debuttare su questo tracciato – ha dichiarato Piastri. La scorsa settimana ho trascorso del tempo al simulatore, imparando il più possibile, ma come debuttante è una pista nella quale devi usare tanto fisico anche solo per acquisire esperienza. Ci aspettano delle condizioni difficili, specialmente con l’alta umidità, e per me è una sfida nuova, quindi mi sto preparando attentamente. Può essere una gara nella quale può succedere di tutto, lo abbiamo sempre visto. Speriamo di tornare con un bel risultato, io sono pronto!”.