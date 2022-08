Formula 1 | Mercedes, Russell: “Abbiamo preso sei decimi anche dall’Alpine”

da Spa-Francorchamps, Belgio

Anche George Russell è deluso per la prestazione nelle qualifiche di Spa. Il pilota della Mercedes ha chiuso la Q3 in ottava posizione, ma scatterà dalla quinta casella grazie alle penalità inflitte ad altri piloti. La W13 si conferma non competitiva con temperature basse, ma nella giornata di domani dovrebbe fare leggermente più caldo, ed è quello che sperano nel team campione del mondo, specialmente dopo aver preso paga anche dall’Alpine.

“E’ difficile capire come siamo riusciti a conquistare la pole a Budapest – ha detto Russell. Ma non abbiamo perso tempo solo da Max, perché siamo sei decimi dietro anche agli Alpine. Quando fa freddo facciamo fatica a far funzionare le gomme, si è visto anche a Imola. Sono fiducioso comunque per domani, credo che avremo un passo migliore di Alpine, McLaren e Williams, siamo dietro Red Bull e Ferrari di almeno mezzo secondo. Per la Mercedes non è buono qualificarsi in settima e ottava posizione, c’è del lavoro da fare per ottenere un bel risultato domani”.