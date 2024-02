F1 | Ferrari, Sainz disposto al gioco di squadra in caso di necessità

Qualora si presentasse l’occasione, di aiutare il suo attuale compagno di squadra Charles Leclerc, Carlos Sainz non avrebbe problemi a sottostare ad ordini di scuderia imposti dalla Ferrari. Lo spagnolo, che si appresta a concludere la sua esperienza con la squadra del Cavallino prima di cedere il sedile a Lewis Hamilton dal 2025, vuole chiudere nel migliore dei modi la sua esperienza in rosso iniziata nel 2021 dove venne chiamato dall’allora team principal Mattia Binotto a raccogliere l’eredità di Sebastian Vettel.

Al tempo stesso Sainz si aspetta che l’eventuale aiuto in ottica iridata valga anche nei suoi confronti, qualora fosse lui in lotta per il campionato del mondo. Negli anni finora trascorsi in Ferrari lo spagnolo ha conquistato due successi, l’ultimo dei quali ottenuto nel settembre scorso a Singapore che ha interrotto la striscia consecutiva di vittorie Red Bull nel 2023.

“Se aiuterei Leclerc in caso di lotta iridata? Certamente. Sono sempre stato un team player – ha dichiarato Sainz, citato da PlanetF1.com – Con tutto quello che ho fatto in Formula 1, penso di essere sempre stato esemplare in tal senso come pilota per qualsiasi squadra. Aiuterò sicuramente Charles se necessario, nello stesso modo in cui mi aspetto che Charles mi aiuti se anch’io lotto per il campionato del mondo”.

Lo spagnolo, continuando con il proprio discorso, ha aggiunto: “Penso che la quantità di pressione che metterò su me stesso, sulla squadra, sui miei ingegneri e su tutti i soggetti coinvolti, sarà esattamente la stessa. La fame di vincere gare, la fame di diventare campioni non cambia per quanto accadrà nel 2025. Abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Quest’anno abbiamo tutti le stesse ambizioni. E il fatto che non sarò un pilota della Scuderia Ferrari nel 2025 non significa che non vogliamo diventare campioni quest’anno o vincere gare”.