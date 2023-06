Formula 1 | Ferrari, in Canada un solido passo in avanti

Formula 1 GP Canada Ferrari – La Scuderia Ferrari lascia il Canada con la consapevolezza di un chiaro progresso. Per la prima volta la SF-23 è stata costante nella prestazione in gara e ha permesso a Charles Leclerc e a Carlos Sainz di girare con un passo costante e gestendo bene le gomme, al punto di fare una sosta in meno di tutti i diretti rivali. A premiare questo progresso tecnico ha contribuito anche l’efficace strategia decisa dal muretto, che quando c’è stata l’unica neutralizzazione della corsa ha lasciato entrambe le vetture in pista. A quel punto i piloti sono riusciti a liberarsi dal traffico delle vetture più lente, che altrimenti – grazie all’effetto del DRS molto marcato al Circuit Gilles Villeneuve – sarebbero state molto difficili da sorpassare.

Gara. Charles e Carlos, partiti decimo e undicesimo dopo la poco felice qualifica di sabato, sono rimasti imbottigliati nel traffico fino al dodicesimo giro, quando la direzione gara ha dovuto mandare in pista la Safety Car dopo l’urto di George Russell contro le barriere. Le due SF-23 sono rimaste fuori con pneumatici Medium salendo al quarto e al quinto posto, quindi Charles e Carlos sono stati in grado di spingere ad un ritmo costante facendo durare le gomme più a lungo di tutti e scavando così il margine per effettuare entrambi il pit stop liberi dal traffico, quando i rivali che inseguivano si sono fermati. Anche una volta montate gomme Hard, Leclerc e Sainz sono riusciti a tenere il passo dei primi senza perdere terreno da Max Verstappen, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, alla fine sul podio in quest’ordine. C’è ancora del lavoro da fare, ma oggi in gara si è visto un concreto passo avanti.

Pausa, poi Spielberg. Il Mondiale ora si ferma per una settimana. Si torna in pista a fine giugno a Spielberg per il Gran Premio d’Austria, nona gara della stagione.

