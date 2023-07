Formula 1 | Mercedes, Hamilton non è d’accordo per la penalità ricevuta dopo il contatto con Perez

Solo due punti per Lewis Hamilton nella Sprint Rece di Spa. Il sette volte campione del mondo è in realtà arrivato quarto sotto la bandiera a scacchi con la sua Mercedes, ma è stato retrocesso con una penalità di cinque secondi sul tempo di gara per aver di fatto causato il ritiro di Perez dopo un contatto tra la sua ruota anteriore sinistra e la pancia destra della Red Bull del messicano. Un tocco tanto lieve apparentemente quanto definitivo per Checo, ma l’inglese non ci sta e crede di essere stato punito ingiustamente.

“Se riguardiamo quanto accaduto a me sembra un incidente di gara – ammette Hamilton a Sky. Evidentemente però i commissari hanno visto il tutto in modo diverso. Erano le condizioni più complicate che potessimo pensare di affrontare e chiaramente non cercavo il contatto, ma se vedi lo spazio e non ti butti dentro non sei un pilota, io l’ho visto e mi sono infilato, cercando di superarlo nel modo più corretto possibile ma ci siamo toccati”.

