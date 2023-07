F1 | Russell ottavo nella Sprint Race: Ottenuto il massimo dopo la sosta ritardata

Ottava posizione e un punto conquistato da George Russell nella Sprint Race di oggi. Il pilota della Mercedes ha scelto di sua iniziativa di rientrare ai box un giro più tardi del dovuto, e questo gli è costato qualcosa. E’ stato certamente bravo a recuperare quantomeno fino alla zona punti, e con qualche chilometro in più avrebbe quasi sicuramente passato Hamilton, penalizzato di cinque secondi, e forse attaccato anche Norris. Di questa Sprint, obiettivamente, c’è molto poco altro da raccontare.

“Credo che l’ottava posizione sia il massimo possibile – ha ammesso Russell. La vettura era davvero veloce, probabilmente seconda solo a Verstappen. Sfortunatamente, dopo una brutta qualifica non avrei potuto fare di meglio, e poi non era facile con quelle condizioni variabili. E’ stata una mia decisione rientrare ai box un giro dopo, e forse non è stata quella giusta. Sono uscito dodicesimo dopo il pit-stop e sono arrivato ottavo. Recuperare delle posizioni in una gara così breve è positivo, e con altri due giri sarei riuscito anche a conquistare il quinto posto, ma va bene così, sono relativamente soddisfatto”.