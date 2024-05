F1 | Verstappen ancora leader a Miami: gli highlights delle Qualifiche Sprint [VIDEO]

F1 GP Miami Qualifiche Sprint – Vi riportiamo gli highlights della Qualifica Sprint valida per il Gran Premio di Miami, sesto appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Nonostante una sessione non lineare, caratterizzata da sbavature e lunghi, Max Verstappen è riuscito a issarsi al comando della graduatoria generale dei tempi, ottenendo la prima posizione nella Sprint che andrà in scena domani alle ore 16.00 italiane.

L’olandese, autore di un riscontro di 1’27″641, si è lasciato alle spalle la Ferrari di Charles Leclerc – brillante ad ottenere la prima fila nonostante le sole tre tornate concluse la mattina a causa di un testacoda – e Sergio Perez. Quarta fila per uno strepitoso Daniel Ricciardo, finalmente competitivo a bordo della Racing Bulls (probabilmente anche grazie al nuovo telaio “varato” in Cina), seguito a ruota da Carlos Sainz, Oscar Piastri e Lance Stroll.

Chiudono la top dieci Fernando Alonso, la delusione Lando Norris – veloce in SQ1 ed SQ2 ma poco incisivo nella SQ3 – e Nico Hulkenberg, sempre superlativo con la “piccola” Haas. Male le Mercedes con l’11° e 12° crono di George Russell e Lewis Hamilton. Appuntamento alle 16.00 di domani per lo start della Sprint in Florida.