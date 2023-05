Formula 1 | Mercedes, Hamilton in terza fila a Monaco: “Difficile fare più di così”

da Monte Carlo, Monaco

Più di questo probabilmente non avrebbe potuto fare Lewis Hamilton, che a Monaco si è classificato al sesto posto nelle qualifiche di oggi. Un risultato che non mette il pilota della Mercedes nella condizione migliore in vista della gara di domani, molto difficile quando si parte così indietro. La W14, pur avendo tanti aggiornamenti ancora da comprendere per bene non sembra essere così competitiva sul Principato, anche per stessa ammissione del sette volte campione del mondo, sicuro del fatto di aver dato tutto.

“Nella giornata di ieri la macchina si è comportata bene, specialmente nella prima sessione – ha ammesso Hamilton. Abbiamo quindi lavorato nel corso della notte e apportato alcune modifiche dopo le PL3 di oggi per affinare il set-up. Questo ha migliorato la vettura nel settore centrale, ma non è andata come volevamo nelle altre zone della pista. Oggi quindi è stata dura passare da Q1 a Q2, ma ci siamo riusciti. Detto questo sono contento del mio ultimo giro, penso che non avrei potuto fare di più. Spero che l’assetto funzioni per la gara, e pur essendo molto difficile sorpassare qua lavoreremo come una squadra per assicurarci di essere pronti a sfruttare ogni possibilità che ci capiterà domani”.