F1 | Ferrari, Vigna: “Con Hamilton continuerà il nostro progresso”

Il 2025 regalerà alla Ferrari e all’intero mondo della Formula 1 quello che può essere considerato il colpo di mercato del secondo lato piloti: l’approdo a Maranello di Lewis Hamilton. L’inglese, che sta vivendo gli ultimi mesi in Mercedes prima di chiudere un’esperienza incredibile e ricca di successi con la scuderia della Stella, prenderà il posto di Carlos Sainz formando una coppia sensazionale con Charles Leclerc.

Benedetto Vigna, discutendo del futuro arrivo del sette volte campione del mondo alla corte del Cavallino, ha sottolineato come l’arrivo in rosso del pilota più vincente della storia del Circus porterà un ulteriore spirito di miglioramento all’azienda.

“Penso che Lewis porterà da noi ciò che è scritto nel nostro DNA, ciò che il nostro fondatore ha detto più volte. Questa volontà di progresso continuo che è fondamentale per un’azienda che continui ad essere vincente anche in futuro”, ha detto Vigna intervistato da CNBC.

Il CEO della Ferrari, continuando il proprio intervento, ha detto: “Il vantaggio di un’azienda come la nostra è di avere squadre di corsa del team: Formula 1, Endurance. Avere in casa dei team da competizione, ed avere persone come Lewis, ci aiuta a ricordare che le cose possono cambiare. Quindi bisogna stare sempre allerta perché bisogna ricordarsi che se si entra troppo veloce in curva si può uscire”.