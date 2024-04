F1 | Wolff sorpreso: “L’umore di Hamilton è sorprendentemente buono”

Quello in Cina è stato un weekend dal doppio volto per Lewis Hamilton, dove è stato protagonista di un’ottima Sprint Race e di una gara di rimonta mentre in qualifica ha dovuto fare i conti con una dolorosa eliminazione nella prima manche. Sulla situazione del sette volte campione del mondo, che si appresta a concludere il suo ultimo anno in Mercedes prima di approdare in Ferrari dove farà coppia con Charles Leclerc, ne ha discusso Toto Wolff.

Il team principal della Stella, nonostante le difficoltà riscontrate da Sir Lewis con la squadra di Brackley in questo primo scorcio di 2024, ha ammesso come l’inglese appaia di buon umore. Al tempo stesso il manager austriaco non sa darsi una spiegazione, forse l’unica è dettata dal fatto che dal 2025 Hamilton sarà protagonista di una nuova sfida e con nuovi stimoli dopo l’epopea vincente con Mercedes.

“Lewis è di umore sorprendentemente buono – ha dichiarato Wolff a Servus Tv – Non so perché sa che l’anno prossimo andrà da qualche altra parte. Ma non è affatto da lui”.