F1 | McLaren, la fiducia di Norris: “Quest’anno saremo in grado di ottenere una vittoria”

Lando Norris è fiducioso. L’inglese infatti ritiene che la McLaren possa contendere la vittoria alla Red Bull e avere la meglio sulla scuderia di Milton Keynes almeno in una delle tappe iridate che compongono il calendario 2024. Ma al tempo stesso l’alfiere di Woking è conscio che per salire sul gradino più alto del podio dovranno verificarsi particolari condizioni che permettano alla MCL38 di giocarsela alla pari con la RB20.

L’ultimo appuntamento disputato in Cina ha messo in luce la McLaren che, sul tracciato di Shanghai, è riuscita a conquistare un ottimo secondo posto con Norris che ha sfruttato l’ingresso della Safety Car per avere la meglio sulla Red Bull di Sergio Perez. Una prestazione solida da parte della McLaren risultata seconda forza in pista alle spalle dell’inavvicinabile Max Verstappen.

“L’ho già detto, non ho bisogno di ulteriore fiducia – ha detto Norris a Sky Sports F1 – All’inizio dell’anno ho detto che possiamo lottare contro la Red Bull e che quest’anno saremo in grado di ottenere una vittoria”.

L’inglese però, continuando il proprio intervento, ha precisato: “Non sarà facile. Non credo che arriverà subito, ma ci sarà il giorno giusto, il momento giusto, buone condizioni, cose che si adattano un po’ di più alla nostra macchina: ho fiducia nella squadra al 100% e ho fiducia nella mia capacità di riuscire a farcela”.

Norris ha poi aggiunto: “Ma deve essere il posto giusto, il momento giusto. Non penso che siamo abbastanza vicini per il momento. Ma voglio crederci”.