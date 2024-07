Formula 1 | Mazzola e l’analisi degli errori della McLaren all’Hungaroring [VIDEO]

Formula 1 McLaren GP Ungheria – Intervenuto a Race Anatomy nella serata di ieri, l’Ing. Luigi Mazzola ha commentato i pasticci strategici commessi dalla McLaren in Ungheria, evidenziando come la squadra diretta da Andrea Stella abbia letteralmente rovinato una giornata di festa dove la performance della MCL38, sulla carta, non è mai stata messa in discussione dai rivali.

Nonostante la doppietta in qualifica e quella che si sta costruendo in gara, la squadra si è messa nei casini per lo scambio Piastri-Norris al comando della corsa, aspetto che ha generato una serie di situazioni poco felici che hanno animato l’ultimo terzo della corsa in terra magiara.

Alla fine, ricordiamo, la vittoria all’Hungaroring è andata ad Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Una doppietta che ha permesso alla McLaren di guadagnare molti punti nel confronto diretto con la Red Bull. Appuntamento tra sette giorni a Spa-Francorchamps per il prossimo Gran Premio del Belgio, prova che chiuderà la prima metà di questa stagione.