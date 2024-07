F1 | Red Bull, Marko fa ammenda: “Dobbiamo delle scuse a Verstappen”

F1 Red Bull Verstappen – Ammenda di Helmut Marko sull’operato della Red Bull nel corso dell’ultimo Gran Premio d’Ungheria, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Intervistato dalla stampa austriaca, l’81enne di Graz ha ammesso i tanti errori commessi dalla squadra nel fine settimana di Budapest, evidenziando come queste imperfezioni non abbiano permesso all’olandese di sfruttare al massimo il potenziale della RB20.

Una situazione inammissibile, considerando la gran pressione della McLaren (ieri protagonista di una doppietta con Oscar Piastri e Lando Norris) in entrambe le classifiche mondiali, che dovrà spingere i membri del team a fare delle valutazioni in vista del prosieguo di questa stagione. Ovviamente il tutto verrò condotto a porte chiuse e lontano dai microfoni della stampa. L’obiettivo, sulla carta, sarà quello di riprendere il giusto cammino per il titolo già a partire dalla prossima trasferta di Spa-Francorchamps in programma tra sette giorni.

Marko fa ammenda e chiede scusa a Verstappen

“Abbiamo sbagliato tutte le valutazioni. Il problema è che abbiamo sottovalutato quanto è complicato, oltre Chew problematico, rincorrere le altre vetture in aria sporca. Inoltre, a livello di strategie, abbiamo commesso dei gravi errori. Dobbiamo delle scuse a Max, questo è indubbio, ma ogni altra discussione verrà effettuata a porte chiuse e internamente alla squadra”.