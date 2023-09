Formula 1 | GP Singapore, Magnussen riporta la Haas in zona punti dopo un lungo digiuno

Formula 1 GP Singapore Haas – Ottimo piazzamento per Kevin Magnussen al termine dell’ultimo Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Il danese, al termine di una gara ricca di alti e bassi, è riuscito a regalare alla squadra una decima posizione quanto mai importante non solo per il morale, ma anche per la classifica Costruttori. Bene anche Nico Hulkenberg, anche se la scelta di non effettuare la sosta durante l’ultimo regime di VSC non ha permesso al tedesco di giocarsi un piazzamento in top dieci.

“Dopo il sorpasso che ho subito da Pierre Gasly e dalla McLaren di Oscar Piastri pensavo che la gara fosse finita”, ha affermato il danese della Haas. “Ho avuto un problema ai freni e sono andato largo in curva 2. Sono uscito e rientrato in pista, pensando che la mia corsa fosse finita lì. La Safety Car però mi ha permesso di rientrare in pit lane e col passaggio alle soft sono riuscito a mostrare un buon ritmo gara, risalendo la classifica. Poi, l’incidente di George Russell all’ultima tornata mi ha regalato il decimo posto. E’ stato abbastanza soddisfacente ed è il terzo GP stagionale che chiudo in P10. Questa stagione abbiamo dovuto lottare e combattere duramente, ma sto week-end siamo riusciti a tirare fuori il coniglio dal cilindro. Non ci aspettiamo altre opportunità di questo tipo nel proseguo di questa stagione, almeno finché non porteremo in vista il pacchetto evolutivo”.

Qui invece le parole di Hulkenberg: “Ancora una volta è stata una gara molto lunga. C’è stato tanto lavoro, ma alla fine non è arrivata la ricompensa che tutti speravamo. Durante il primo regime di Safety Car abbiamo perso parecchie posizioni e da lì recuperare terreno non è stato semplice, anzi, direi che è stato quasi impossibile. E’ stato un peccato perché non avremmo potuto fare nulla di diverso. Successivamente, durante il regime di VSC, non siamo rientrati ai box e dal mio punto di vista quella è stata un’opportunità sprecata, dato che Kevin – entrato ai box ma dietro di me fino a quel momento – è riuscito a chiudere in P10. Sono un pò deluso per il risultato, ma alla fine è stata una buona gara”.