F1 | Sainz interrompe il digiuno di vittorie della Ferrari: l’ultimo giro del GP Singapore [VIDEO]

F1 GP Singapore Ferrari Sainz – Vi riportiamo l’ultimo entusiasmante giro del Gran Premio di Singapore, 16° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Al termine di una gara gestita con intelligenza e talento, soprattutto nella metà conclusiva, Carlos Sainz è riuscito ad aggiudicarsi il primo successo della stagione – il secondo della carriera – lasciandosi alle spalle la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di Lewis Hamilton.

Una prestazione di livello, la seconda dopo quella di Monza, che ha permesso alla Rossa di interrompere un digiuno di vittorie che perdurava dal GP d’Austria della passata stagione. Inoltre, grazie al primato di oggi, lo spagnolo ha stoppato la marcia di Max Verstappen, oggi quinto, e il dominio fin qui messo in scena dalla Red Bull, squadra capace di vincere 15 delle 16 gare disputate fin ad oggi.

Grazie al primato di oggi, Sainz si rilancia nella classifica del mondiale Piloti e regala alla squadra punti fondamentali per la battaglia con Aston Martin e Mercedes per il terzo posto nel Costruttori. Appuntamento tra sette giorni a Suzuka per il Gran Premio del Giappone, gara dove la Rossa dovrà offrire delle risposte importanti dopo le buone prestazioni delle ultime due settimane.