Formula 1 | Haas, due specifiche diverse per Magnussen e Hulkenberg a Las Vegas

Il campionato della Haas non è stato certamente indimenticabile. Con i recenti risultati ottenuti dall’Alfa Romeo e soprattutto dall’AlphaTauri, il team americano è passato dall’ottavo al decimo posto nella classifica costruttori nell’arco delle ultime quattro gare, e questo vuol dire essere fanalino di coda nella graduatoria mondiale. Non è certamente un qualcosa di cui andare fiero, evidentemente in questa stagione sono sorti dei problemi ben più grandi del previsto, e la squadra statunitense dovrà lavorare parecchio per tornare competitiva nel 2024. A Las Vegas, penultimo appuntamento mondiale, Hulkenberg e Magnussenn avranno due specifiche diverse della VF-23.

“La motivazione principale risiede nel fatto che Nico sente meglio le vecchie specifiche – ha ammesso Guenther Steiner, team principal della Haas. Si adattano meglio alle sue caratteristiche, mentre per Kevin è l’opposto, e quindi abbiamo deciso di dare loro ciò che desiderano. Ci sono due gare da disputare e nulla da perdere, e poi siamo riusciti a raccogliere già abbastanza dati. Questo li mette in una posizione più comoda, ed è quello che vogliamo, ossia farli stare a proprio agio con la vettura. Le basse temperature di Las Vegas saranno una sfida: bisognerà tenere le gomme in una temperatura giusta e sopra alla minima, che è di cinque gradi, ma molto dipenderà anche dall’asfalto. E’ una combinazione di temperatura e ruvidità dell’asfalto, non credo però che il degrado possa essere peggiore per noi rispetto al Brasile. Giovedì, durante le prove conosceremo la superficie, la pista e le temperature, e poi ne sapremo di più”.