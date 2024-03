Formula 1 | Leclerc: “In Ferrari lavoriamo bene da sei/sette mesi”

Formula 1 Leclerc Ferrari – Nel media-day del prossimo Gran Premio d’Australia, terzo appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Charles Leclerc ha promosso il lavoro che la Ferrari sta portando avanti sulla SF-24, precisando come la compagine inglese abbia intrapreso la giusta direzione non solo in termini di sviluppo, ma anche di comprensione del pacchetto, sia meccanico che aerodinamico. Negli ultimi sette mesi, e quindi già a partire dal finale della scorsa stagione, la Rossa ha capito su quali ambiti focalizzarsi, aspetto che ha portato un incremento prestazionale non indifferente nel confronto con Mercedes e Red Bull.

Leclerc loda il lavoro della Ferrari

“In qualifica saremo più vicini, mentre in gara la forbice prescrizionale si aprirà. Ad ogni modo non ho dubbi che la squadra sta lavorando bene e nella giusta direzione. E non parlo solo delle ultime due gare, ma anche degli ultimi sei/sette mesi. Abbiamo preso delle buone decisioni e stiamo sviluppando in modo ottimale. Oggi, però, non abbiamo un distacco dalla Red Bull di un decimo, ma di quattro, e quindi servirà del tempo prima di ricucirlo del tutto. In fabbrica sanno su cosa concentrarsi per cercare di chiudere questo distacco nel più breve tempo possibile”.