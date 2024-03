F1 | Perez: “L’addio di Verstappen sarebbe un duro colpo per la Red Bull”

F1 Perez Red Bull – Intervistato dai media internazionali nel giovedì di Melbourne, teatro del prossimo Gran Premio d’Australia di Formula 1, Sergio Perez ha parlato delle dinamiche interne alla Red Bull e del possibile addio di Max Verstappen, precisando come un’eventuale addio del campione olandese – considerando quanto ottenuto nelle ultime stagioni – sarebbe un duro colpo per la compagine di Milton Keynes.

Secondo il messicano, la Red Bull è riuscita a creare un ambiente solido e dinamico all’interno della propria fabbrica, aspetto che ha aiutato i piloti ad ottenere il massimo nel corso delle ultime stagioni. Una condizione importante, confermata dai numeri, che Checo – nonostante le tante indiscrezioni circolate nelle ultime settimane – spera di possa ribadire anche grazie alla continuità tecnica e di personale.

Perez su Verstappen e i rapporti in Red Bull

“Penso che la squadra sia attualmente in una posizione inviabile. Stiamo ottenendo dei grandi risultati e c’è grande armonia tra le varie parti del team. Penso che per altre realtà di vorrà tanto tempo per ottenere quello che stiamo riuscendo a fare noi. Tutti lavorano bene e al meglio, siamo uniti e l’efficenza mostrata nell’ultimo anno è stata davvero incredibile. Onestamente non vedo alcun motivo di cambiare le dinamiche che ci sono per adesso, ma è indubbio che un’eventuale addio di Verstappen sarebbe un duro colpo per la nostra squadra”.