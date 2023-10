F1 | Jos Verstappen a gamba tesa sul futuro di Perez in Red Bull

F1 Red Bull Perez Verstappen – Continua a tenere banco l’argomento Sergio Perez tra le file della Red Bull. In un’intervista concessa alla stampa olandese al termine dell’ultimo Gran Premio del Qatar, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Jos Verstappen non ha voluto sbilanciarsi sulla presenza del messicano all’interno della line-up per la stagione 2024, precisando come una decisione definitiva in merito verrà presa solo dal management della squadra composto da Helmut Marko e Christian Horner.

Perez, ricordiamo, può vantare un contratto già firmato per il 2024, ma allo stesso modo non mancano diverse voci di mercato relative a una possibile promozione di Daniel Ricciardo o Yuki Tsunoda. Due profili esperti che, una volta passati a Milton Keynes, lascerebbero il campo libero all’arrivo di Liam Lawson in AlphaTauri.

“Ho ho idea di cosa farà la Red Bull con il sedile di Sergio Perez”, ha affermato il padre del tre volte Campione del Mondo. “Non so se continuerà o se sceglieranno un profilo diverso. Ad ogni modo, fortunatamente, non sarò io a prendere questa decisione”.

1.1/5 - (11 votes)