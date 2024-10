Formula 1 | Leclerc avverte: “In troppi stanno sottovalutando la Red Bull”

Formula 1 Ferrari – Charles Leclerc ha dichiarato di non aver mai escluso Red Bull dalla corsa al titolo mondiale di Formula 1, nonostante la Ferrari sia attualmente terza nel campionato costruttori, con un distacco di soli 34 punti dalla scuderia di Milton Keynes. Il pilota monegasco considera ancora Red Bull una seria contendente, insieme a McLaren, in una lotta serrata per il primato.

Nonostante le recenti difficoltà della Red Bull, spesso penalizzata da problemi di bilanciamento della RB20, Max Verstappen ha dimostrato il proprio valore a Singapore, portando la squadra a ottenere un punto in più rispetto a Ferrari. Questo risultato ha sorpreso l’intero paddock, considerando che la scuderia di Maranello nutriva grandi aspettative per la gara sul circuito di Marina Bay.

Leclerc e la sfida mondiale per il Costruttori

Leclerc e il compagno di squadra Carlos Sainz hanno vissuto una fase di qualificazione particolarmente complessa, soprattutto nel Q3, mentre Verstappen è riuscito a salire sul podio, rendendo ancora più difficile per Ferrari colmare il divario con i campioni del mondo in carica. Commentando la performance di Verstappen, Leclerc ha dichiarato: “Dipende dalla prossima gara… non li ho mai esclusi e sono sicuro che saranno competitivi fino alla fine della stagione. All’inizio dell’anno, dopo le prime due o tre gare, tutti pensavamo che Red Bull avrebbe dominato come nel 2022. Poi hanno avuto una leggera flessione, ma restano comunque un avversario temibile. Non vanno sottovalutati”.

Nonostante la battuta d’arresto a Singapore, causata in gran parte dai problemi in qualifica, Leclerc mantiene comunque la fiducia nelle potenzialità della SF-24, soprattutto in vista degli aggiornamenti previsti per la gara di Austin. Il pilota della Ferrari è convinto che la costanza sarà decisiva nella fase finale del campionato, con un occhio già rivolto all’ultima gara di Abu Dhabi. “Dobbiamo solo continuare così e alla fine dell’anno la costanza sarà premiata”.

