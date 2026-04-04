F1 | Ferrari, Leclerc: “Al momento la power unit è il nostro principale punto debole”

Dopo le prime tre gare della stagione, Charles Leclerc ha tracciato un primo bilancio delle prestazioni della Ferrari, evidenziando con chiarezza i punti deboli su cui la squadra dovrà lavorare per restare competitiva nel corso del campionato.

Al termine del Gran Premio del Giappone, dove il pilota monegasco ha chiuso in terza posizione, rendendosi protagonista di una grande prestazione che lo ha portato a concludere la ara davanti alla Mercedes di George Russell, Leclerc non ha nascosto le difficoltà attuali della monoposto, sottolineando come il principale limite sia legato alla power unit.

“Penso che, facendo un passo indietro sulle prime tre gare, ci sia un aspetto chiaro su cui dobbiamo migliorare, ed è sicuramente la power unit,” ha spiegato, citato da F1.com. Una criticità importante, che però non potrà essere risolta nell’immediato: “Ma ovviamente non possiamo portare aggiornamenti già a Miami.”

Il pilota Ferrari ha però voluto chiarire che il gap rispetto agli avversari non dipende esclusivamente dal motore. In una stagione caratterizzata da regolamenti nuovi e da un rapido sviluppo tecnico, ogni dettaglio può fare la differenza: “Tuttavia non si tratta solo di questo, e in una stagione come questa tutto è molto nuovo. Credo che il ritmo di sviluppo di ogni squadra sia enorme, quindi c’è molto di più oltre alla power unit”.

L’analisi di Leclerc si allarga infatti a tutti gli aspetti della vettura: dalla gestione degli pneumatici all’aerodinamica, fino al comportamento del telaio. “C’è la gestione delle gomme nella giusta finestra di utilizzo, c’è l’aerodinamica, c’è il telaio, e su tutto questo lavoreremo al massimo per cercare di ridurre il più possibile il distacco dalla Mercedes e, si spera, per tenere dietro la McLaren, poi vedremo”.

Il riferimento ai rivali è significativo. Mercedes continua a rappresentare un punto di riferimento per prestazioni e costanza, con la squadra della Stella in testa sia alla classifica costruttori che a quella piloti, monopolizzando la scena in questi primi 3 GP della stagione, mentre la McLaren si conferma una minaccia concreta nella lotta per le posizioni di vertice come dimostra la rinascita di Suzuka e il primo piazzamento a podio del 2026 con Oscar Piastri. In questo scenario, la Ferrari è chiamata a una crescita rapida e costante per non perdere terreno prezioso nella classifica.

Nonostante le difficoltà, Leclerc mantiene comunque un approccio realistico ma fiducioso: “Ma sì, penso che la power unit sia forse il nostro punto debole principale al momento, però ci sono molti altri aspetti che possono sicuramente influenzare e aiutarci a ridurre il gap nel frattempo”.

Le parole del monegasco riflettono una consapevolezza ormai consolidata nel paddock di Formula 1: non esiste una soluzione unica, ma un insieme di miglioramenti progressivi che, sommati, possono fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La Ferrari, dunque, dovrà lavorare su più fronti contemporaneamente, cercando di massimizzare ogni opportunità già nelle prossime gare.

Il campionato è ancora lungo, ma i segnali emersi nelle prime uscite indicano chiaramente la direzione da seguire. E Leclerc, con la sua analisi lucida, sembra avere ben chiaro quale sia la strada per riportare la Ferrari al livello dei migliori.

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