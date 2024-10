F1 | Il Sudafrica spinge per una tappa mondiale a Johannesburg o Città del Capo

F1 GP Sudafrica – Secondo il Ministro dello Sport, Arte e Cultura sudafricano, Gayton McKenzie, la Formula 1 tornerà in Sudafrica nel prossimo futuro. Questa dichiarazione segue l’appello di Lewis Hamilton per un ritorno della competizione nel continente africano, l’unico a non ospitare una gara dal 1993.

McKenzie ha confermato che il ritorno della F1 in Africa è in fase avanzata: “Posso dire che la Formula 1 tornerà sicuramente in Sudafrica. Ci hanno detto cosa serve per organizzare una gara e glielo forniremo”. Durante un’intervista con la personalità del motorsport LalliesF1, McKenzie ha confermato che i colloqui con i vertici di Liberty Media, Stefano Domenicali nella fattispecie, sono già avviati.

Sudafrica sempre interessato al ritorno in F1

L’ultimo Gran Premio in Africa risale al 1993, quando Alain Prost vinse a Kyalami. Da allora, la Formula 1 ha corso in ogni continente eccetto Africa e Antartide. Nonostante la Formula E abbia disputato una gara a Città del Capo nel 2023, resta da decidere se il prossimo evento legato al Circus si terrà nella stessa, sfruttando alcune infrastrutture della serie totalmente elettrica sempre firmata dalla FIA, oppure a Johannesburg. McKenzie ha infatti sottolineato: “C’è ancora un grande dibattito in corso. Sarà Città del Capo o Johannesburg? La decisione non è stata ancora presa.”

Il supporto di Lewis Hamilton è stato fondamentale nel riportare l’attenzione sul continente africano. All’inizio di quest’anno, il pilota britannico aveva espresso il suo desiderio di vedere un ritorno della F1 in Africa, affermando: “Non possiamo continuare ad aggiungere gare in altre location e ignorare l’Africa, che viene sfruttata senza ricevere nulla in cambio.” Con un interesse crescente da parte delle autorità locali e del pubblico internazionale, il ritorno della Formula 1 in Sudafrica sembra ormai una certezza, anche se restano da definire i dettagli su quale città ospiterà l’evento.